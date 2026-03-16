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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri dopo Lazio-Milan: “Capisco il sogno, ma siamo realisti. Vi spiego perché ho tolto Leao e non Pulisic”

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Allegri dopo Lazio-Milan: “Capisco il sogno, ma siamo realisti. Vi spiego perché ho tolto Leao e non Pulisic”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Sky Sport 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Daniele Triolo Redattore 

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lazio-Milan 1-0, così Allegri nel post-partita di 'Sky Sport'

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Sul suo Milan che non ha retto il peso della pressione: "No, capita. Abbiamo preso più contropiede in 45 minuti che in tutto il campionato. Abbiamo sbagliato molto tecnicamente vicino all'area. Nel secondo tempo loro sono calati ma non abbiamo fatto gol".

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Sulla gestione della situazione che si fa ora più complicata: "Bisogna resettare, perché come ho detto tante volte: capisco il sogno, ma bisogna essere realisti. Lavori tanto per costruire, ci metti poco per distruggere. Archiviare questa partita e pensare al Torino, che per noi diventa una partita fondamentale per il secondo posto e la corsa Champions".

Su Rafael Leão uscito dal campo nervoso: "I giocatori li conosco tutti. Conosco le caratteristiche sia tecniche che caratteriali. Ognuno di loro è fatto a modo suo. Rafa è uscito nervoso perché non voleva uscire".

Su cosa vuol dire essere realisti: "Noi abbiamo tentato di vincere, ma di fronte c'è stato un avversario che ha preparato la partita nel migliore dei modi. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tecnicamente negli ultimi 16 metri, e non fai gol. Dove conta tanto sono gli ultimi 16 metri, nella tua area e nella loro. Bisogna essere più bravi nell'attaccare e nel difendere, perché nel mezzo tutti possono giocare".

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Sul perché ha deciso di togliere Leão dal campo: "Ho fatto una scelta perché in quel momento lì Christian Pulisic stava facendo bene a sinistra. Ho deciso di toglierlo, a posteriori magari ho sbagliato. Arrivati al limite dell'area bisogna prendere la porta. Bisogna migliorare alcune cose, ma bisogna rimanere sereni perché abbiamo ancora 9 partite da giocare con un obiettivo da raggiungere. Vincendo ti avvicinavi all'Inter, ma il campionato è bello anche per questo, perché l'Inter pensava di aver perso due punti invece ne ha conquistato uno".

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