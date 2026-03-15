Lazio-Milan, Pianigiani: 'La squadra e la società seguono Allegri'

"Allegri è sempre stato corretto, ha sempre detto di non guardare la classifica ma pensare partita dopo partita. La squadra e la società lo seguono in questo. Leao era nervoso con Pulisic perché non gli aveva dato la palla dentro. Allegri lo ha abbracciato subito dopo, sono cose da campo".
"Stasera c'era un'atmosfera da finale per la Lazio, certe volte cambia il livello di energia. Il Milan quest'anno ha fatto quello che poteva fare con il materiale a disposizione. L'anno prossimo un paio di centravanti vanno presi".
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