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Lazio-Milan, l’analisi di coach Pianigiani: “Allegri ha sempre detto di non guardare la classifica”

Lazio-Milan, Pianigiani: 'La squadra e la società seguono Allegri'
Simone Pianigiani, ex coach di Siena e Olimpia Milano ha commentato la sconfitta del Milan nella sfida contro la Lazio ai microfoni di 'DAZN': queste le sue parole
Redazione PM

Il Milan non approfitta del passo falso dell'Inter e perde un'occasione importante per portarsi a -5. La Lazio esce dall'Olimpico con 3 punti al termine di una gara in cui alla squadra di Allegri sono mancate lucidità e ambizione. Decisiva la rete di Gustav Isaksen che batte Maignan dopo un errore di Estupinan e fa 1-0. Nel secondo tempo i rossoneri provano a schierarsi con un 4-3-3, ma il risultato non cambia. Da segnalare il gol annullato ad Athekame nel finale per un tocco di braccio.

Lazio-Milan, il commento di Pianigiani

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Nel post-partita di 'DAZN', L'allenatore di pallacanestro Simone Pianigiani è intervenuto per analizzare la prestazione dei rossoneri nella sconfitta contro la Lazio. Di seguito, le sue parole.

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"Allegri è sempre stato corretto, ha sempre detto di non guardare la classifica ma pensare partita dopo partita. La squadra e la società lo seguono in questo. Leao era nervoso con Pulisic perché non gli aveva dato la palla dentro. Allegri lo ha abbracciato subito dopo, sono cose da campo".

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"Stasera c'era un'atmosfera da finale per la Lazio, certe volte cambia il livello di energia. Il Milan quest'anno ha fatto quello che poteva fare con il materiale a disposizione. L'anno prossimo un paio di centravanti vanno presi".

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