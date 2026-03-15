Lazio-Milan, Ambrosini: 'Mi aspettavo un altro approccio alla gara'

Battuta d'arresto per i rossoneri che vengono sconfitti per 1-0 dalla Lazio nella 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Decisivo il gol di Gustav Isaksen, che al 26' minuto ruba il tempo ad Estupinan sul lancio di Marusic e rimane freddo davanti a Maignan. Nel secondo tempo il Milan è tornato in campo con il 4-3-3 per provare a mettere sotto pressione la difesa biancoceleste, ma la mossa di Allegri non ha portato i risultati sperati. Il Diavolo non recupera nessun punto all'Inter, che a San Siro ha pareggiato contro l'Atalanta, anzi, i nerazzurri ne guadagnano un altro e si portano a +8.