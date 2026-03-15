Lazio-Milan, Ambrosini: 'Mi aspettavo un altro approccio alla gara'

"Dopo questa sera penso sia molto difficile riaprire la questione Scudetto. Il Milan è più vicino al quarto posto che al primo, da stasera si deve concentrare a fare quello che il loro allenatore chiede dall'inizio dell'anno. Non andare allo stadio è una cosa contro natura".
"Mi aspettavo un altro approccio da parte del Milan, con una vittoria andavi a -5 e iniziavi a mettere una pressione di un certo tipo all'Inter. Sarri è stato bravo ad adattarsi ai nuovi giocatori. Leao deve manifestare in campo quella rabbia che abbiamo visto in panchina. Io comunque stasera non lo avrei cambiato, devo essere onesto".
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