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Lazio-Milan, Ambrosini: “Dopo questa sera penso sia molto difficile riaprire la questione scudetto”

Lazio-Milan, Ambrosini: 'Mi aspettavo un altro approccio alla gara'
L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha commentato la sconfitta dei rossoneri nella sfida contro la Lazio nel post-partita di 'DAZN': queste le sue parole
Redazione PM

Battuta d'arresto per i rossoneri che vengono sconfitti per 1-0 dalla Lazio nella 29ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Decisivo il gol di Gustav Isaksen, che al 26' minuto ruba il tempo ad Estupinan sul lancio di Marusic e rimane freddo davanti a Maignan. Nel secondo tempo il Milan è tornato in campo con il 4-3-3 per provare a mettere sotto pressione la difesa biancoceleste, ma la mossa di Allegri non ha portato i risultati sperati. Il Diavolo non recupera nessun punto all'Inter, che a San Siro ha pareggiato contro l'Atalanta, anzi, i nerazzurri ne guadagnano un altro e si portano a +8.

Lazio-Milan, le parole di Ambrosini

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Al termine di Lazio-Milan, dagli studi di 'DAZN' è intervenuto Massimo Ambrosini per commentare la sconfitta dei rossoneri nel match dell'Olimpico. Di seguito, il commento dell'ex centrocampista.

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"Dopo questa sera penso sia molto difficile riaprire la questione Scudetto. Il Milan è più vicino al quarto posto che al primo, da stasera si deve concentrare a fare quello che il loro allenatore chiede dall'inizio dell'anno. Non andare allo stadio è una cosa contro natura".

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"Mi aspettavo un altro approccio da parte del Milan, con una vittoria andavi a -5 e iniziavi a mettere una pressione di un certo tipo all'Inter. Sarri è stato bravo ad adattarsi ai nuovi giocatori. Leao deve manifestare in campo quella rabbia che abbiamo visto in panchina. Io comunque stasera non lo avrei cambiato, devo essere onesto".

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