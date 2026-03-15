Pagelle Lazio-Milan 1-0: Estupinan disastroso, attacco nullo

PAGELLE LAZIO-MILAN - Che sarebbe stata una partita difficile per il Milan lo si era capito dopo i primi cinque minuti, quando la Lazio ha imposto subito un ritmo altissimo. Tengono i rossoneri, che poi iniziano anche a fare la partita e hanno un paio di situazioni pericolose, una soprattutto con Estupinan che sfiora il palo. I biancocelesti però giocano sul lancio lungo in uno contro uno e la scarsezza di Estupinan gli regala il gol del vantaggio con Isaksen: da lì il Milan esce dal campo e nel finale di primo tempo rischia di prendere anche il secondo. Nel secondo tempo si alza la pressione rossonera, con un altro paio di occasioni. Una in particolare con Pulisic e Fofana, ma il gol non arriva. Lo fa Athekame, ma viene annullato per fallo di mano. L'assalto non serve a niente. Finisce 1-0, la Lazio batte due volte i rossoneri in stagione.