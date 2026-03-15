Patric post Lazio-Milan: 'Tifosi fondamentali oggi. Gila? È devastante'

Gila è sottovalutato? "Lui ha delle grandi potenzialità. Sta crescendo tanto e ha ancora margini di miglioramento. Ha qualità fisiche devastanti, è velocissimo e non si vedono spesso difensori così rapidi. Sta migliorando di partita in partita, deve lavorare a livello mentale ma a livello fisico è devastante. Mi auguro per lui che continui così e spero abbia una grande carriera. Il suo futuro? Non ci parliamo, sono cose sue e parliamo solo di Lazio e di cosa accade in campo. Lui è concentrato alla Lazio e non ci parla mai del futuro