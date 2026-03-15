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Patric post Lazio-Milan: “Vittoria meritata, tifosi fondamentali. Gila è devastante. Il suo futuro? Non so…”

Patric post Lazio-Milan: 'Tifosi fondamentali oggi. Gila? È devastante'
Patric Gabarrón, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma
Redazione

Patric Gabarrón, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla sua prestazione e il ruolo a centrocampo: "Mi sono trovato bene a centrocampo, l'abbiamo provata spesso in allenamento, quindi non era una cosa nuova. Complimenti a tutti i ragazzi per la vittoria meritata e penso che abbiamo fatto una grandissima gara".

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Quanto è complicato mantenere quel livello di attenzione alta senza i tifosi? "Ci sta che tante volte, nei momenti di difficoltà in cui corri tanto, i tifosi ti diano una spinta in più. Loro sono stati fondamentali perché vedere un Olimpico così che ti spinge ti dà energie anche quando non le hai".

Gila è sottovalutato? "Lui ha delle grandi potenzialità. Sta crescendo tanto e ha ancora margini di miglioramento. Ha qualità fisiche devastanti, è velocissimo e non si vedono spesso difensori così rapidi. Sta migliorando di partita in partita, deve lavorare a livello mentale ma a livello fisico è devastante. Mi auguro per lui che continui così e spero abbia una grande carriera. Il suo futuro? Non ci parliamo, sono cose sue e parliamo solo di Lazio e di cosa accade in campo. Lui è concentrato alla Lazio e non ci parla mai del futuro

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