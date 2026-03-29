Poi la scelta di cambiare. Contratto in scadenza e prospettive limitate lo hanno spinto verso Catanzaro a titolo definitivo. Una decisione che ha sorpreso molti tifosi, legati al talento di Vismara. Anche la gestione della cessione ha lasciato interrogativi, così come la tempistica dell’addio.

La svolta in Serie B e la chiamata azzurra — L’impatto con la B non è stato immediato. Nei primi mesi Liberali ha alternato panchine e qualche spezzone di gara, pagando il salto fisico e competitivo rispetto alle giovanili. Nelle ultime dieci partite, però, è arrivata la svolta: 3 assist e 3 gol, tra cui un pezzo di bravura clamoroso nell'ultimo turno contro il Cesena: sombrero al difensore e tunnel al portiere.

Le prestazioni hanno convinto il CT dell’Under 19, Alberto Bollini, a convocarlo per le qualificazioni europee contro Ungheria, Slovacchia e Turchia. Proprio contro la Slovacchia è arrivato il gol del momentaneo 2-0: una stoccata all'angolino dal limite dell'area. Grazie a questa vittoria, martedì 31 marzo, contro la Turchia, basterà un pareggio agli azzurrini per volare all’Europeo di categoria. si giocherà allo 'Stadio Nicola Ceravolo' di Catanzaro, proprio dove Liberali sta incantando con la maglia giallorossa.

Il 50% e uno scenario aperto — Il Milan ha mantenuto il 50% sulla futura rivendita: una tutela economica e, potenzialmente, tecnica. Riacquistarlo costerebbe meno. Oggi non c’è nulla di concreto, ma il percorso del trequartista suggerisce di non escludere nulla.

Se l’ascesa continuerà, il ritorno potrebbe diventare un’opzione, anche perché il rischio di aggiungere un altro nome alla lista dei rimpianti è concreto. Per ora, Liberali pensa solo a crescere. E il Milan osserva.