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Calciomercato, Moretto: “Vi spiego perché il Milan ha preso Kostic”

Calciomercato, Moretto: 'Ecco perché il Milan ha preso Kostic'
Matteo Moretto ha fatto il punto sull'acquisto di Andrej Kostic dal Partizan Belgrado: le sue considerazioni sul nuovo attaccante del Milan
Redazione PM

Andrej Kostic diventerà ufficialmente un calciatore del Milan a partire da quest'estate, in attesa di capire se sarà aggregato all'Under 23, oppure alla prima squadra. Nell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha fatto il punto sul giovane attaccante del Partizan che in mattinata ha svolto le visite mediche a Milano. Di seguito, le sue parole.

Calciomercato Milan, Moretto: «Kostic è un acquisto a metà tra le due categorie»

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"Non vi voglio dire che Kostic sarà sicuramente un elemento per la prima squadra integrante al 100% da subito, ma vi posso dire che l'idea del Milan è quella di fargli fare al spola più e più volte tra Under 23 e prima squadra. È un acquisto a metà tra le due categorie".

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"Kostic ha già 19 anni, non è così giocane da dover fare chissà che rodaggio. Ha presenze e gol sia in prima squadra con il Partizan, ma soprattutto in Europa. Sia Europa League che Conference, quindi è abituato a un certo tipo di pressione".

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