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Moretto: “Kostic? La trattativa nasce a dicembre 2025, con il Milan che mandava le prime offerte”

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Matteo Moretto ha fatto il punto sul nuovo acquisto del Milan, il giovane Andrej Kostic del Partizan Belgrado: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Andrej Kostic diventerà ufficialmente un calciatore del Milan a partire da giugno. Nell'ultimo video caricato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha voluto spendere alcune parole sulla trattativa. Di seguito, le sue parole.

Milan, senti Moretto

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"Acquisto interessante soprattutto in ottica futura. La trattativa nasce a dicembre 2025, con il Milan che già mandava le prime offerte al Partizan Belgrado, con i rossoneri intenzionati a non voler spendere più di 5 milioni più bonus. Alla fine l'operazione non andò a buon fine subito, ma l'ultimo giorno di mercato del recente mercato di gennaio ci fu un'impennata positiva tra i due club, con il Milan fiducioso di rilanciare e chiudere per il ragazzo.

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A partire da febbraio il tour de force finale e quindi la chiusura della trattativa. Kostic è già a Milano e ha già fatto le visite mediche. Le cifre dell'operazione sono: 3,5 milioni di euro come base fissa al Partizan più bonus, più una percentuale sulla futura rivendita. Il ragazzo è un classe 2007, giovane ma non giovanissimo perchè ha già delle presenze e buoni numeri con la prima squadra, ha già fatto Conference ed Europa League. E' un attaccante già abituato a certi tipi di palcoscenici. L'idea del Milan però è quella di fargli fare da spola tra la Prima Squadra e Milan Futuro".

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