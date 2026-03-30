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Calciomercato, Moretto svela le cifre dell’operazione Kostic: ecco quanto ha speso davvero il Milan

Calciomercato, Moretto: 'Ecco quanto ha speso il Milan per Kostic'
Moretto ha rivela i dettagli economici dell’affare Kostic con un post pubblicato sul proprio profilo X: investimento importante per il futuro
Redazione PM

Il Milan mette un tassello in prospettiva e lo fa con un investimento mirato. Andrej Kostic, centravanti classe 2007, è il primo rinforzo del Diavolo per la prossima stagione: un’operazione che conferma la volontà del club di costruire il futuro partendo dai giovani di talento.

A fare chiarezza sulle cifre è stato Matteo Moretto, che ha svelato i dettagli economici dell’accordo tramite un post pubblicato sul proprio profilo X.

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Secondo quanto riferito da Moretto, il Milan verserà 3,5 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungono 4,5 milioni di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Un investimento complessivo significativo per un profilo ancora giovanissimo ma ritenuto di grande prospettiva.

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Kostic è un numero 9 puro: 190 centimetri di altezza, forte fisicamente, abile nel gioco aereo e dotato di un tiro potente. Caratteristiche che lo rendono un centravanti moderno, strutturato e con margini di crescita importanti.

 

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