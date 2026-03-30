Calciomercato, Moretto: 'Ecco quanto ha speso il Milan per Kostic'

Calciomercato Milan, Moretto svela le cifre dell'operazione Kostic—
Secondo quanto riferito da Moretto, il Milan verserà 3,5 milioni di euro di parte fissa, a cui si aggiungono 4,5 milioni di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Un investimento complessivo significativo per un profilo ancora giovanissimo ma ritenuto di grande prospettiva.
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Kostic è un numero 9 puro: 190 centimetri di altezza, forte fisicamente, abile nel gioco aereo e dotato di un tiro potente. Caratteristiche che lo rendono un centravanti moderno, strutturato e con margini di crescita importanti.
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