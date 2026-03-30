De Zerbi-Tottenham, ci siamo: la storia di un talento 'Made in Milan' — De Zerbi aveva inizialmente escluso l’ipotesi di subentrare in corsa, ma le garanzie tecniche ed economiche offerte dal Tottenham hanno cambiato lo scenario. Il tecnico ha risolto consensualmente il contratto con l'Olympique Marsiglia lo scorso 11 febbraio, dopo il pesante 5-0 subito contro il Paris Saint-Germain.

Prima di affermarsi in panchina, De Zerbi è stato un centrocampista mancino di qualità, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Milan tra il 1995 e il 1998. Non ha mai esordito in prima squadra, ma l’esperienza a Milanello ha segnato il suo percorso: “A 14 anni sono andato via da casa per vivere a Milanello. Non sono tifoso del Milan, ma sono riconoscente per la mia vita rossonera”, ha dichiarato in una recente intervista ai microfoni di 'SUPERNOVA'.

Ritorno al Milan sfiorato — Il legame con il Milan sarebbe potuto diventare qualcosa di più concreto. Lo scorso aprile, quando sembrava imminente l’arrivo di Fabio Paratici come direttore sportivo, De Zerbi era in pole per guidare il nuovo progetto tecnico. L’idea era costruire un ciclo a lungo termine attorno alla sua filosofia di gioco.

Poi lo scenario è cambiato: Paratici non è mai diventato dirigente rossonero, al suo posto è arrivato Igli Tare, che ha scelto di puntare con decisione su Massimiliano Allegri.

Ora per De Zerbi si profila la sfida inglese. Dal vivaio rossonero a Londra: un percorso che incrocia il Milan solo di riflesso, ma che racconta la crescita di un allenatore ormai pronto per un grande palcoscenico internazionale.