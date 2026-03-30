Dal Milan all’aula universitaria: Filippo Galli docente per un giorno a Udine

Da difensore a professore: la storia di Filippo Galli—
Cresciuto nel vivaio del Milan, Galli conquista una maglia da titolare nella stagione 1983/84, dopo il prestito al Pescara. Al fianco di Franco Baresi diventa un punto fermo della retroguardia e vive da protagonista il primo Scudetto dell’era Arrigo Sacchi.
La sua carriera è segnata da professionalità e resilienza: anche nei momenti più difficili, tra infortuni e concorrenza interna, si fa sempre trovare pronto, come nella finale di Champions League del 1994. Nel suo palmarès vanta 5 Scudetti, 3 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali.
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Conclusa l’esperienza da calciatore, Galli ha lavorato prima come allenatore e poi come dirigente. Oggi è responsabile dell’area metodologica del Parma. Un percorso coerente con la lezione che terrà a Udine: perché leadership e gestione del gruppo, per chi ha vissuto lo spogliatoio ai massimi livelli, non sono concetti teorici, ma competenze costruite sul campo.
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