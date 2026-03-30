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Filippo Galli sale in cattedra: l’ex difensore del Milan terrà una lezione all’Università di Udine

Dal Milan all’aula universitaria: Filippo Galli docente per un giorno a Udine
Filippo Galli, storico difensore del Milan, sarà protagonista di un incontro nel corso per diventare direttore sportivo dell'Università di Udine
Redazione PM

Dalla difesa del Milan all’aula universitaria. Oggi, lunedì 30 marzo, Filippo Galli terrà una lezione all’Università di Udine dal titolo “Leadership e stili di gestione dei gruppi di lavoro”.

L’incontro rientra nella seconda edizione del corso per direttore sportivo dell’Ateneo, accreditato dalla FIGC. Un appuntamento che unisce esperienza sul campo e competenze manageriali, perfettamente in linea con il percorso professionale intrapreso dall’ex difensore rossonero dopo il ritiro.

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Cresciuto nel vivaio del Milan, Galli conquista una maglia da titolare nella stagione 1983/84, dopo il prestito al Pescara. Al fianco di Franco Baresi diventa un punto fermo della retroguardia e vive da protagonista il primo Scudetto dell’era Arrigo Sacchi.

La sua carriera è segnata da professionalità e resilienza: anche nei momenti più difficili, tra infortuni e concorrenza interna, si fa sempre trovare pronto, come nella finale di Champions League del 1994. Nel suo palmarès vanta 5 Scudetti, 3 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali.

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Conclusa l’esperienza da calciatore, Galli ha lavorato prima come allenatore e poi come dirigente. Oggi è responsabile dell’area metodologica del Parma. Un percorso coerente con la lezione che terrà a Udine: perché leadership e gestione del gruppo, per chi ha vissuto lo spogliatoio ai massimi livelli, non sono concetti teorici, ma competenze costruite sul campo.

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