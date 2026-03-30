Milan, che ne sarà di Vlahovic? Bellanova nel mirino, mentre Lukaku...

È ufficialmente iniziata la settimana di Pasqua, ma quest'anno per il Milan niente uova di cioccolato: esattamente tra sette giorni i rossoneri affronteranno il Napoli al 'Maradona'. A una settimana questa partita, Lukaku ha rotto il silenzio che durava da diversi giorni, mentre il calciomercato continua a far parlare di sé: da Vlahovic a Bellanova, passando per il Belgio, dove Tare ha messo gli occhi su un talento che sta strizzando l'occhio a diversi top club europei. Ecco le Top News raccolte da Pianeta Milan della mattinata di oggi, lunedì 30 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, novità importanti fronte Vlahovic. Idea Bellanova. Talento in arrivo dal Belgio? Lukaku intanto…
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Milan, novità importanti fronte Vlahovic. Idea Bellanova. Talento in arrivo dal Belgio? Lukaku intanto…
Dalle trattative di calciomercato alle parole di Lukaku: le Top News pubblicate sulla pagina di Pianeta Milan nella mattina di oggi, lunedì 30 marzo 2026