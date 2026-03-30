Milan, che ne sarà di Vlahovic? Bellanova nel mirino, mentre Lukaku...

È ufficialmente iniziata la settimana di Pasqua, ma quest'anno per il Milan niente uova di cioccolato: esattamente tra sette giorni i rossoneri affronteranno il Napoli al 'Maradona'. A una settimana questa partita, Lukaku ha rotto il silenzio che durava da diversi giorni, mentre il calciomercato continua a far parlare di sé: da Vlahovic a Bellanova, passando per il Belgio, dove Tare ha messo gli occhi su un talento che sta strizzando l'occhio a diversi top club europei. Ecco le Top News raccolte da Pianeta Milan della mattinata di oggi, lunedì 30 marzo 2026. PROSSIMA SCHEDA