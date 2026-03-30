Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, Gabbia vuole esserci a tutti i costi col Napoli: oggi a Milanello nonostante il giorno di riposo

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Gabbia vuole esserci a tutti i costi col Napoli: oggi a Milanello nonostante il giorno di riposo

Milan, Gabbia si allena anche nel giorno di riposo: obiettivo chiaro
Il difensore del Milan Matteo Gabbia si allena anche nel giorni di riposo: l'obiettivo è tornare al top in vista del match col Napoli
Redazione

Nella giornata di oggi, Matteo Gabbia si è presentato a Milanello per proseguire il suo percorso verso il rientro in campo. Fino a qui nulla di strano, pura normalità per un giocatore che rientra da un infortunio. Se non fosse per il fatto che oggi non era in programma nessuna seduta di allenamento per la squadra.

Milan, prosegue il recupero di Gabbia

—  

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri, infatti, dopo la seduta di sabato ha lasciato tre giorni liberi alla squadra in vista della ripresa degli allenamenti prevista per mercoledì 1 aprile. Nonostante questo, il difensore del Diavolo ha voluto continuare ad allenarsi per tornare in campo il prima possibile, come testimoniato dalla foto che il 46 rossonero ha pubblicato nelle proprie Instagram Stories.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: De Zerbi a un passo dal Tottenham: la storia di un allenatore cresciuto nelle giovanili del Milan

L'obiettivo di Gabbia è chiaro: tornare per Napoli-Milan, sfida che si giocherà lunedì prossimo al 'Maradona' e che potrà risultare decisiva per il rush finale, visto che nella stessa giornata di Serie A ci sarà lo scontra tra l'Inter capolista a +6 e la Roma inseguitrice di un posto Champions. In questi giorni Gabbia continuerà il suo programma di recupero dall'operazione all'ernia inguinale di inizio marzo, ma la sua presenza per il big match resta in dubbio.

Leggi anche
Milan, novità importanti fronte Vlahovic. Idea Bellanova. Talento in arrivo dal Belgio? Lukaku...
Milan, Bucchioni: “Modric? Segnali positivi, ma la decisione arriverà a fine stagione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA