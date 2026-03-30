Milan, Gabbia si allena anche nel giorno di riposo: obiettivo chiaro

L'obiettivo di Gabbia è chiaro: tornare per Napoli-Milan, sfida che si giocherà lunedì prossimo al 'Maradona' e che potrà risultare decisiva per il rush finale, visto che nella stessa giornata di Serie A ci sarà lo scontra tra l'Inter capolista a +6 e la Roma inseguitrice di un posto Champions. In questi giorni Gabbia continuerà il suo programma di recupero dall'operazione all'ernia inguinale di inizio marzo, ma la sua presenza per il big match resta in dubbio.