Enzo Bucchioni, giornalista e commentatore sportivo, ha voluto parlare della situazione contrattuale di Luka Modric: le sue parole

Enzo Bucchioni, giornalista e commentatore sportivo, durante l'appuntamento con il suo solito editoriale pubblicato su TMW, dopo aver parlato della Nazionale di Rino Gattuso, ex calciatore del Milan, che sarà impegnata nella finale del playoff per accedere ai Mondiale contro la Bosnia-Erzegovina, ha voluto spostarsi a parlare di un altro rossonero: Luka Modric.