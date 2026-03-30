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Milan, Bucchioni: “Modric? Segnali positivi, ma la decisione arriverà a fine stagione”

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Enzo Bucchioni, giornalista e commentatore sportivo, ha voluto parlare della situazione contrattuale di Luka Modric: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Enzo Bucchioni, giornalista e commentatore sportivo, durante l'appuntamento con il suo solito editoriale pubblicato su TMW, dopo aver parlato della Nazionale di Rino Gattuso, ex calciatore del Milan, che sarà impegnata nella finale del playoff per accedere ai Mondiale contro la Bosnia-Erzegovina, ha voluto spostarsi a parlare di un altro rossonero: Luka Modric. 

Come ben sappiamo, il contratto del centrocampista croato scade a fine stagione. All'interno, però, è presente un'opzione per un'ulteriore stagione in rossonero. La decisione, secondo quanto detto da Bucchioni, arriverà solamente al termine della stagione. Ecco, di seguito, le sue parole:

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Milan Bucchioni su Modric

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Le parole di Bucchioni su Modric: "Veniamo al Milan che aspetta la conferma da Modric. I segnali sono positivi, ma il giocatore deciderà solo a fine stagione se accettare il prolungamento già offerto dal Milan oppure se deciderà di chiudere la carriera in Croazia, dove tutto nacque. Molto dipenderà anche dal Mondiale"

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