Milan, che idea per l'attacco. Il caso Kostic e le novità su André

Nella giornata di oggi, lunedì 30 marzo, molti quotidiani sportivi e non, hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente viste le tante notizie di mercato arrivate, ma non solo. Da Milanello, infatti, arrivano importanti novità per quanto riguarda il recupero di un titolare in vista del Napoli. Ecco, dunque, le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA
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