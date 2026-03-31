Ci sono motivi importanti per pensare che questo possa essere possibile: pensiamo in primis alla sfida nel girone d'andata. Una partita dominata dal Milan prima dell'espulsione di Estupinan. Il Diavolo giocò benissimo sia in attacco che in difesa e nel reparto offensivo giocavano Pulisic e proprio Gimenez. Con il messicano in campo spesso i rossoneri hanno spesso giocato benissimo in avanti e non è un caso. Allegri potrebbe puntare su una strategia simile: perché cambiare qualcosa rispetto all'andata? Un altro motivo arriva dai dubbi sugli altri attaccanti: Leao è stato all'estero per curarsi dalla pubalgia, ma restano forti dubbi su come stia dopo avere saltato Milan-Torino. Pulisic non è al meglio a livello realizzativo ed è stato criticato anche dai tifosi USA. Perché allora non puntare su Gimenez? Ovviamente da verificare la tenuta fisica, ma i segnali per la titolarità del messicano ci sono e sono anche importanti. Vedremo gli aggiornamenti dai prossimi allenamenti.