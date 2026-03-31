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Gimenez ha una seria opportunità di giocare titolare in Napoli-Milan: tutti i motivi

Milan, ecco perché Gimenez potrebbe giocare titolare contro il Napoli
Napoli-Milan, Gimenez pronto a tornare subito da titolare nelle fila di Massimiliano Allegri. Ecco perché ci sono serie possibilità per il messicano. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Napoli-Milan, Gimenez titolare? Lunedì di Pasquetta i rossoneri torneranno in campo contro la squadra di Antonio Conte. Entrambi le compagini giocheranno con il risultato di Inter-Roma già acquisito e sapranno quindi se potranno rosicchiare ulteriori punti alla squadra in vetta alla Serie A. Una sfida cruciale che dirà probabilmente chi si giocherà la Scudetto davvero con i nerazzurri. Domani pomeriggio Allegri e il suo staff riprenderanno gli allenamenti a Milanello per preparare al meglio la partita contro i partenopei. Restano ovviamente ancora tanti dubbi sulla possibile formazione del Milan visto che mancano ancora tanti giorni e bisognerà vedere come rientreranno i giocatori impegnati con le proprie nazionali in giro per il Mondo.

Napoli-Milan, Gimenez può giocare titolare

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Chi è rimasto a Milano è Santiago Gimenez: l'attaccante messicano è tornato in campo contro il Torino per qualche minuto. Sprazzi importanti dopo il recupero dall'operazione di dicembre alla caviglia. La punta rossonera ha lavorato a Milanello con Massimiliano Allegri che ha preparato per lui una partitella da 45-50 minuti contro il Milan Futuro per metterli minuti nelle gambe. Un segnale importante: l'allenatore del Milan punta decisamente sull'ex Feyenoord. In una sfida decisiva contro il Napoli Gimenez potrebbe tornare nell'undici titolare del Milan?

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Ci sono motivi importanti per pensare che questo possa essere possibile: pensiamo in primis alla sfida nel girone d'andata. Una partita dominata dal Milan prima dell'espulsione di Estupinan. Il Diavolo giocò benissimo sia in attacco che in difesa e nel reparto offensivo giocavano Pulisic e proprio Gimenez. Con il messicano in campo spesso i rossoneri hanno spesso giocato benissimo in avanti e non è un caso. Allegri potrebbe puntare su una strategia simile: perché cambiare qualcosa rispetto all'andata? Un altro motivo arriva dai dubbi sugli altri attaccanti: Leao è stato all'estero per curarsi dalla pubalgia, ma restano forti dubbi su come stia dopo avere saltato Milan-Torino. Pulisic non è al meglio a livello realizzativo ed è stato criticato anche dai tifosi USA. Perché allora non puntare su Gimenez? Ovviamente da verificare la tenuta fisica, ma i segnali per la titolarità del messicano ci sono e sono anche importanti. Vedremo gli aggiornamenti dai prossimi allenamenti.

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