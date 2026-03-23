Allegri infatti sarebbe costretto a lasciare fuori uno tra Leao, Pulisic e Saelemaekers tre giocatori cruciali nella stagione rossonera, nonostante gli alti e bassi. Se il belga è l'equilibratore della squadra (parole di Allegri) il dubbio resterebbe su Pulisic e Leao. Ne varrebbe la pena? Forse dal primo minuto no, a gara in corso è un altro discorso.