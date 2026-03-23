Il Milan potrebbe passare al 4-3-3 in vista delle ultime partite della stagione? Occhio ai possibili 'problemi' in attacco per Allegri. Ecco la nostra analisi
La vittoria contro il Torino e il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina ha riacceso la speranza scudetto in casa Milan. A otto partite dal termine del campionato i rossoneri si trovano a soli 6 punti dal primo posto dei nerazzurri. I tre punti contro i granata sono arrivati dopo un cambio di passo netto nella ripresa con l'ingresso di Athekame al posto di Tomori e un passaggi a un più aggressivo 4-3-3. Per questo la domanda sorge spontanea: conviene davvero puntare su questo modulo in queste ultime partite stagionali, o meglio continuare con il 3-5-2 almeno fino a fine stagione?
Milan, occhio ai rischi del 4-3-3
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Ci potrebbero essere molti lati positivi come abbiamo visto proprio contro il Torino, ma occhio a non sottovalutare i possibili lati negativi di questo possibile cambio tattico. Tra queste c'è anche il problema nel tridente offensivo: ci sarebbero due posti sugli esterni (contando che il posto da prima punta verrebbe conteso tra Gimenez, Fullkrug e Nkunku) per tre giocatori.