Ricordiamo le parole di De Marco a 'OpenVar' di 'Dazn': "In questo caso Marinelli aveva letto bene la situazione in campo, e quando c’è l’intensità, come in questo caso, il VAR non deve intervenire. Perché è una valutazione di campo, è una valutazione che fa l’arbitro". Perché il contatto Pavlovic-Simeone è stato giudicato da VAR?