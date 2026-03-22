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Moviola Milan-Torino, Calvarese sul rigore: “Live si capisce davvero poco”

Moviola Milan-Torino, Calvarese sul rigore: 'Live si capisce davvero poco'
Giampaolo Calvarese ex arbitro della Serie A si è occupato della moviola di Milan-Torino 3-2. Ecco il suo parere sull'operato di Fourneau da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Nell’occasione del rigore concesso ai granata, si capisce davvero poco dal live: non viene mostrata l’immagine frontale, ma sembra che Pavlovic (che viene anche ammonito) colpisca Simeone sul viso con una manata". Questo il parere di Giampaolo Calvarese ex arbitro della Serie A che si è occupato della moviola di Milan-Torino 3-2 per 'Tuttosport': "Non c’è rigore, invece, in occasione del tocco di braccio di De Winter pochi minuti dopo: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il pallone finisce in maniera inattesa sul braccio del belga, in posizione naturale".

Calvarese e la moviola di Milan-Torino

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Sul rigore richiesto dal Milan nel primo tempo: "Nel primo tempo Fullkrug protesta per un possibile fallo di mano di Ismajli nell’area di rigore. In realtà il tocco del difensore arriva dopo un rimpallo, e non è punibile: Fourneau non ha dubbi e decide di lasciar giocare".

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E infine chiusura sui cartellini gialli: "Dal punto di vista disciplinare è giusto il primo cartellino giallo del match assegnato a Tomori. Corrette le ammonizioni per Ilkhan (per un intervento in ritardo su Athekame) e Gimenez (fallo su Coco)".

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