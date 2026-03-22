Moviola Milan-Torino, Calvarese sul rigore: “Live si capisce davvero poco”

Calvarese e la moviola di Milan-Torino

Sul rigore richiesto dal Milan nel primo tempo: "Nel primo tempo Fullkrug protesta per un possibile fallo di mano di Ismajli nell’area di rigore. In realtà il tocco del difensore arriva dopo un rimpallo, e non è punibile: Fourneau non ha dubbi e decide di lasciar giocare".