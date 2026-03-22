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PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati L’Inter non va oltre il pareggio a Firenze: ora il Milan è a -6. Lotta scudetto riaperta?

INTER-FIORENTINA

L’Inter non va oltre il pareggio a Firenze: ora il Milan è a -6. Lotta scudetto riaperta?

Inter-Fiorentina 1-1, i nerazzurri non vincono più: ora il Milan può crederci
L'Inter pareggia contro la Fiorentina nella 30ª giornata del campionato di Serie A: il Milan si porta a -6 dalla vetta a otto partite dal traguardo
Redazione PM

Si è da poco conclusa Inter-Fiorentina, sfida valida per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Il match del 'Franchi' termina 1-1: al gol di Pio Esposito, arrivato dopo 40 secondi, risponde Ndour, al 77' minuto. La squadra di Chivu non riesce ad allungare sul Milan, che si porta a -6 a otto partite dal traguardo.

L'Inter non scappa, il Milan prova ad approfittarne

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Si tratta del terzo passo falso consecutivo dell'Inter, che dopo la sconfitta contro il Milan e il pareggio contro l'Atalanta, lascia per strada altri due punti. Ora il Diavolo ha l'ultima occasione per riaccendere la lotta scudetto, proprio quando ormai sembrava sfumata definitivamente.

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La prossima giornata, dopo la sosta Nazionali, potrebbe essere decisiva: i nerazzurri ospiteranno la Roma, mentre i rossoneri voleranno a Napoli per affrontare la squadra di Antonio Conte. Il destino è ancora nelle mani dei ragazzi di Chivu, ma ora il primo posto non è più così al sicuro.

 

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