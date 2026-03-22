Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Torino, ospite speciale a San Siro: Yacine Adli sugli spalti per supportare il Diavolo

MILAN-TORINO

Milan-Torino, ospite speciale a San Siro: Yacine Adli sugli spalti per supportare il Diavolo

Sorpresa a San Siro: Yacine Adli in tribuna per assistere a Milan-Torino
Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano: Yacine Adli è tornato a San Siro per assistere alla sfida tra Milan e Torino
Redazione PM

Dopo il passo falso contro la Lazio, il Milan è tornato subito a vincere, riprendendosi il secondo posto che il Napoli aveva momentaneamente raggiunto. I rossoneri hanno steso il Torino per 3-2 nella 30ª giornata di Serie A 2025/2026, decisive le reti di Pavlovic, Rabiot e Fofana. Successo importantissimo per il Diavolo, che può così affrontare la sosta nazionali con maggiore serenità, come sottolineato da Massimiliano Allegri nel post-partita.

Adli a San Siro per assistere a Milan-Torino

Milan-Torino, ospite speciale a San Siro: Yacine Adli sugli spalti per supportare il Diavolo- immagine 2

—  

Sugli spalti, per assistere a Milan-Torino, era presente anche una vecchia (ma neanche troppo) conoscenza rossonera: Yacine Adli. Il centrocampista franco-algerino non ha mai nascosto il proprio amore per il Diavolo, nemmeno dopo essere stato girato in prestito alla Fiorentina.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Torino, Pavlovic il leader difensivo 'allegriano' con quel pepe in più in attacco

Adli ha pubblicato un paio di storie sul proprio account Instagram direttamente dal primo anello rosso di San Siro, in compagnia della moglie. In estate, l'ex Milan è passato a titolo definitivo all'Al-Shabab, in Arabia Saudita, ma il suo cuore, a quanto pare, non ha mai smesso di battere per i colori rossoneri.

Leggi anche
Eurogol e sicurezza in difesa: Pavlovic è l’MVP rossonero per Milan-Torino
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 30^ giornata

© RIPRODUZIONE RISERVATA