Milan-Torino, Pavlovic scelto come MVP dai tifosi del Diavolo

Strahinja ha sfoderato una prestazione completa: non solo segnando il primo gol, ma anche contribuendo in difesa con interventi decisivi. La sua capacità di leggere il gioco e di intervenire nei momenti cruciali ha fatto la differenza senza lasciarsi condizionare nel finale intenso dal cartellino giallo rimediato all'82', mantenendo la calma e continuando a guidare la difesa con sicurezza.
Le statistiche di Pavlović parlano chiaro: un (grandissimo) gol su due tiri totali, e un'ottima precisione nei passaggi con 59 passaggi riusciti su 64. La sua capacità di essere decisivo in entrambe le fasi del gioco sottolinea la sua importanza per il Milan, una prestazione che è stata un esempio di leadership e determinazione.
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Con oltre il 60% dei voti espressi dai tifosi rossoneri su AC Milan Official App, Pavlović ha superato nella corsa al premio di MVP gli altri due marcatori di giornata - Adrien Rabiot e Youssouf Fofana - e il compagno di reparto Koni De Winter. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Strahinja, continua così!".
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