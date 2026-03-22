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SERIE A

Verso Napoli-Milan, in dubbio due titolari di Conte: ecco come procede il loro recupero

Napoli-Milan, Conte spera di ritrovare due titolari: le ultime
In vista di Napoli-Milan, 'Repubblica' fa il punto della situazione degli azzurri. Conte attende i rientri di due titolarissimi
Redazione

Archiviato il successo di 'San Siro' contro il Torino di Roberto D'Aversa, per il Milan e la Serie A è tempo di pausa per le nazionali, con gli occhi puntati sulla Nazionale di Gennaro Gattuso, chiamato a riportare gli Azzurri ai Mondiali dopo le ultime due edizioni in cui sono rimasti a casa.

Napoli-Milan, come stanno Di Lorenzo e Rrahmani?

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Rimanendo sul colore azzurro, dopo la sosta ci sarà Napoli-Milan, 31^ turno di campionato in programma lunedì 6 aprile. Le due squadre, attualmente seconda e terza, arrivano allo scontro diretto da una vittoria ciascuno: la squadra di Allegri contro il Torino, i partenopei contro il Cagliari. Col pensiero di accorciare sull'Inter prima, le due squadre cercheranno i tre punti ad ogni costo.

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Per farlo, i due allenatori sperano di contare su alcuni rientri importanti. In casa Milan solo Leao è out, mentre Conte spera di recuperare due titolarissimi del suo Napoli. Dopo aver ritrovato Anguissa, McTominay e De Bruyne, il tecnico leccese attende i rientri di Rrahmani e di Di Lorenzo.

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Secondo quanto scritto da 'Repubblica', i due difensori sono in dubbio per la gara col Milan. Il quotidiano riferisce che i loro percorsi stanno procedendo bene e che i loro rientri sono previsti entro metà aprile, ma rimanendo a Napoli durante la sosta non è da escludere la presenza per il big match con i rossoneri. Nei prossimi giorni sono previste novità su questo fronte.

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