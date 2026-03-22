Napoli-Milan, Conte spera di ritrovare due titolari: le ultime

Per farlo, i due allenatori sperano di contare su alcuni rientri importanti . In casa Milan solo Leao è out, mentre Conte spera di recuperare due titolarissimi del suo Napoli. Dopo aver ritrovato Anguissa , McTominay e De Bruyne , il tecnico leccese attende i rientri di Rrahmani e di Di Lorenzo .

Secondo quanto scritto da 'Repubblica', i due difensori sono in dubbio per la gara col Milan. Il quotidiano riferisce che i loro percorsi stanno procedendo bene e che i loro rientri sono previsti entro metà aprile, ma rimanendo a Napoli durante la sosta non è da escludere la presenza per il big match con i rossoneri. Nei prossimi giorni sono previste novità su questo fronte.