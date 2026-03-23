Dopo la sosta ci sarà già una giornata di campionato cruciale per la corsa Scudetto: l'Inter sfiderà la Roma mentre ci sarà lo scontro diretto tra il Milan e il Napoli che al momento sono rispettivamente secondo e terzo a sei e sette punti di distanza dall'Inter capolista. Il pareggio dei nerazzurri in casa della Fiorentina ha dato speranza ad entrambe le inseguitrici. Ma quale è il calendario di tutti e tre i club? Chi è il favorito in base alle sfide? L'Inter resta favoritissima visto che 6 punti in 8 partite sono tantissimi, ma andiamo a vedere il calendario nerazzurro: Inter-Roma, Como-Inter, Inter-Cagliari, Torino-Inter, Inter-Parma, Lazio-Inter, Inter-Verona e si chiude con Bologna-Inter.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Scudetto, corsa a tre tra Inter, Milan e Napoli: ecco il calendario a confronto
ULTIME MILAN NEWS
Scudetto, corsa a tre tra Inter, Milan e Napoli: ecco il calendario a confronto
Corsa Scudetto tra Inter, Milan e Napoli: mancano otto giornate alla fine del campionato di Serie A. Ecco il calendario a confronto delle tre squadre
Passiamo poi al Milan al momento al secondo posto: Napoli-Milan, Milan-Udinese, Verona-Milan, Milan-Juventus, Sassuolo-Milan, Milan-Atalanta, Genoa-Milan, Milan-Cagliari. Chiudiamo con il calendario del Napoli: Napoli-Milan, Parma-Napoli, Napoli-Lazio, Napoli-Cremonese, Como-Napoli, Napoli-Bologna, Pisa-Napoli, Napoli-Udinese. Queste le partite che mancano alle tre pretendenti allo Scudetto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA