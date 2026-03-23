Scudetto, corsa a tre tra Inter, Milan e Napoli: ecco il calendario a confronto

Dopo la sosta ci sarà già una giornata di campionato cruciale per la corsa Scudetto: l'Inter sfiderà la Roma mentre ci sarà lo scontro diretto tra il Milan e il Napoli che al momento sono rispettivamente secondo e terzo a sei e sette punti di distanza dall'Inter capolista. Il pareggio dei nerazzurri in casa della Fiorentina ha dato speranza ad entrambe le inseguitrici. Ma quale è il calendario di tutti e tre i club? Chi è il favorito in base alle sfide? L'Inter resta favoritissima visto che 6 punti in 8 partite sono tantissimi, ma andiamo a vedere il calendario nerazzurro: Inter-Roma, Como-Inter, Inter-Cagliari, Torino-Inter, Inter-Parma, Lazio-Inter, Inter-Verona e si chiude con Bologna-Inter.