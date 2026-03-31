Calciomercato Milan, la squadra di Massimiliano Allegri continua con la sua stagione: l'obiettivo primario resta uno ovvero il ritorno in Champions League a partire dal prossimo anno. Per farlo il club dovrà chiudere nei primi quattro posti della Serie A. Se il Milan riuscirà a raggiungere l'obiettivo serviranno rinforzi in praticamente tutti i reparti, anche il centrocampo. Ecco al momento come sta il reparto di Massimiliano Allegri. PROSSIMA SCHEDA>>>
PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato “Inviati gli osservatori”, il Milan fa sul serio per un colpo di calciomercato. Ecco di chi si tratta
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“Inviati gli osservatori”, il Milan fa sul serio per un colpo di calciomercato. Ecco di chi si tratta
Calciomercato Milan, occhio anche al centrocampo per i rossoneri. In estate potrebbero esserci alcuni cambiamenti. Osservatori del Diavolo a lavoro. Ecco i dettagli
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