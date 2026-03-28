Continuano gli allenamenti del Milan a Milanello nonostante la prossima partita sia prevista per il lunedì di Pasquetta contro il Napoli. Chi è rimasto a Milano e non è partito per le partite delle Nazionali ha giocato un tempo da circa 45-50 minuti in un allenamento congiunto con il Milan Futuro. Lo riporta Gazzetta.it. Minuti utili soprattutto per Santiago Gimenez che deve mettere minuti importanti sulle gambe dopo che è rimasto fuori dai campi per molto tempo.