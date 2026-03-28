Continuano gli allenamenti del Milan a Milanello nonostante la prossima partita sia prevista per il lunedì di Pasquetta contro il Napoli. Chi è rimasto a Milano e non è partito per le partite delle Nazionali ha giocato un tempo da circa 45-50 minuti in un allenamento congiunto con il Milan Futuro. Lo riporta Gazzetta.it. Minuti utili soprattutto per Santiago Gimenez che deve mettere minuti importanti sulle gambe dopo che è rimasto fuori dai campi per molto tempo.
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Milan, 45 minuti in campo per Gimenez contro il Milan Futuro: ecco cosa filtra da Milanello
45 minuti in campo per Santiago Gimenez oggi a Milanello: partitella condivisa con il Milan Futuro. Ecco cosa filtra dall'allenamento odierno della squadra di Allegri
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Con lui in squadra i superstiti delle convocazioni nazionali, ovvero Ricci, Loftus-Cheek, Fofana, Nkunku e Füllkrug, mentre Gabbia continua con il suo lavoro personalizzato e Leao è ancora in Portogallo a lavoro per recuperare dalla pubalgia. Gimenez avrebbe confermato i progressi verso il recupero completo, per un piano di lavoro che starebbe procedendo molto bene. Secondo quanto riportato da la rosea a Milanello confiderebbero molto nell'attaccante messicano. Gimenez è tornato in campo in Milan-Torino dopo l'operazione di fine dicembre scorso alla caviglia.
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