Infortunio Saelemaekers, recupera per Milan-Como? Cosa filtra dall’ultimo allenamento | PM NEWS

Milan-Como, Saelemaekers non ha giocato contro il Pisa per il riacutizzarsi del problema muscolare subito contro il Lecce. Le novità dall'ultimo allenamento a Milanello
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Dopo la vittoria contro il Pisa in trasferta per 2-1, il Milan torna a San Siro: questo mercoledì sera i rossoneri sfideranno il Como di Fabregas nella partita valida per il recupero della 24^ giornata di campionato. La gara non si è giocata regolarmente per l'indisponibilità del Meazza, impegnato nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Mancano già pochi giorni a una sfida molto importante, visto che il Milan potrebbe tornare a -5 dall'Inter capolista e allungare sulle altre contendenti. Ecco le ultime novità dagli allenamenti odierni.

Ripresa degli allenamenti verso Milan-Como: come raccolto dalla nostra reazione Alexis Saelemaekers si è allenato ancora a parte per recuperare dal suo infortunio muscolare all'adduttore, subito contro il Lecce e riacutizzato contro la Roma. Dopo avere saltato il Bologna e il Pisa, il Belga resta quindi in dubbio per Milan-Como. Leao e Pulisic (gli altri attaccanti con problemi fisici) si sono allenati regolarmente in gruppo.

