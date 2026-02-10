Pisa-Milan, Massimiliano Allegri ancora non ha la certezza di avere tutti a disposizione: lavoro a parte per Saelemaekers e Pulisic. Ecco i dettagli da PazziDiFanta

Dopo un turno di pausa ( Milan-Como si recupererà il prossimo mercoledì ), il Milan è pronto a tornare in campo dopo la vittoria in casa del Bologna . Venerdì sera altra trasferta per i rossoneri, stavolta contro il Pisa. Una partita assolutamente da non sottovalutare visto che l'andata è finita in pareggio, con il Diavolo che ha acciuffato il 2-2 a pochi minuti al termine con il tiro da fuori di Athekame . Ecco le ultime novità importanti.

Due assenti oggi per il Milan durante l'allenamento a Milanello. Come riportato dal sito PazziDiFantaPulisic e Saelemaekers avrebbero svolto un lavoro personalizzato. Pulisic sembrerebbe stare meglio rispetto al belga e domani potrebbe rientrare in gruppo. Per Saelemaekers, invece, si abbassano le possibilità che possa essere disponibile per Pisa-Milan. Da capire poi come starà il belga in vista di Milan-Como, partita molto importante per i rossoneri in ottica Scudetto e Champions League. Vedremo chi sceglierà Allegri in attacco: Leao è tornato in gruppo da diversi giorni, potrebbe tornare in campo dal primo minuto dopo il riposo contro il Bologna.