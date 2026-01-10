Domani Fiorentina-Milan: il programma della vigilia dei rossoneri di Allegri

Quindi, dopo la conferenza stampa del tecnico Allegri, prevista per le ore 14:30, il Milan partirà nel pomeriggio alla volta di Firenze. Il Diavolo trascorrerà la notte in hotel a Firenze per poi scendere in campo domani pomeriggio contro i gigliati di Paolo Vanoli, reduci dal 2-2 conquistato in casa della Lazio.
L'anno scorso Fiorentina-Milan al 'Franchi' terminò 2-1: rete dell'ex Yacine Adli, poi pareggio di Christian Pulisic e gol della vittoria viola di Albert Guðmundsson. Una partita divenuta celebre per i rigori sbagliati (Moise Kean, Theo Hernández e Tammy Abraham) e per l'espulsione dello stesso Theo.
