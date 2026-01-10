Domani Fiorentina-Milan: il programma della vigilia dei rossoneri di Allegri

Pianeta Milan
Domani, domenica 11 gennaio, alle ore 15:00, allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze si disputerà Fiorentina-Milan: ma come trascorreranno la vigilia i rossoneri di Massimiliano Allegri? Il punto in questo articolo
Daniele Triolo 

Domani, domenica 11 gennaio, alle ore 15:00 si disputerà - allo stadio 'Artemio Franchi' di Firenze - la sfida Fiorentina-Milan, partita della 20^ giornata della Serie A 2025-2026, la prima del girone di ritorno del campionato.

Oggi, dunque, è giornata di vigilia per i rossoneri di Massimiliano Allegri: come la trascorreranno? Questa mattina, nel centro sportivo di Milanello, allenamento di rifinitura in vista della partita. Vi prenderà parte di nuovo Christopher Nkunku, recuperato per la trasferta in casa dei viola.

Quindi, dopo la conferenza stampa del tecnico Allegri, prevista per le ore 14:30, il Milan partirà nel pomeriggio alla volta di Firenze. Il Diavolo trascorrerà la notte in hotel a Firenze per poi scendere in campo domani pomeriggio contro i gigliati di Paolo Vanoli, reduci dal 2-2 conquistato in casa della Lazio.

LEGGI ANCHE: Milan, colpo grosso in Premier League: Tare pregusta già un acquisto di livello >>>

L'anno scorso Fiorentina-Milan al 'Franchi' terminò 2-1: rete dell'ex Yacine Adli, poi pareggio di Christian Pulisic e gol della vittoria viola di Albert Guðmundsson. Una partita divenuta celebre per i rigori sbagliati (Moise Kean, Theo Hernández e Tammy Abraham) e per l'espulsione dello stesso Theo.

