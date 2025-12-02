Pianeta Milan
Allenamento mattutino, nel centro sportivo dei rossoneri a Milanello, per il Milan di Massimiliano Allegri, che sta preparando la partita di Coppa Italia di giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, all'Olimpico contro la Lazio: news su Christian Pulisic
Daniele Triolo Redattore 

Giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, si disputerà allo stadio 'Olimpico' di Roma la sfida Lazio-Milan, partita degli ottavi di finale - in gara secca - della Coppa Italia 2025-2026. Il Milan di Massimiliano Allegri si è allenato, questa mattina, nel centro sportivo di Milanello, per preparare al meglio la gara contro i biancocelesti di Maurizio Sarri, sconfitti per 1-0 a 'San Siro' in campionato appena qualche giorno fa.

Lazio-Milan con Pulisic? Domani seduta decisiva

C'era attesa per capire le condizioni di Christian Pulisic, che per via di un affaticamento muscolare aveva saltato quest'ultimo impegno. Oggi, come da programma, il numero 11 rossonero ha svolto una prima parte di allenamento in gruppo. Quindi, Pulisic si è staccato e ha proseguito con il lavoro personalizzato. La seduta di allenamento di domani sarà decisiva per capire se Pulisic sarà a disposizione di Allegri per Lazio-Milan o meno.

Ad oggi, appare onestamente improbabile una sua convocazione per il match e, anche se dovesse riuscire 'last minute' ad inserirsi nell'elenco dei disponibili, Pulisic partirebbe sicuramente dalla panchina con pochi minuti nelle gambe.

