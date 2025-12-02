Lazio-Milan con Pulisic? Domani seduta decisiva

C'era attesa per capire le condizioni di Christian Pulisic, che per via di un affaticamento muscolare aveva saltato quest'ultimo impegno. Oggi, come da programma, il numero 11 rossonero ha svolto una prima parte di allenamento in gruppo. Quindi, Pulisic si è staccato e ha proseguito con il lavoro personalizzato. La seduta di allenamento di domani sarà decisiva per capire se Pulisic sarà a disposizione di Allegri per Lazio-Milan o meno.