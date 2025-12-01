Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan allenamenti Milan, oggi la vera ripresa degli allenamenti: incognita Pulisic per la nuova sfida alla Lazio

ALLENAMENTI

Milan, oggi la vera ripresa degli allenamenti: incognita Pulisic per la nuova sfida alla Lazio

Milan, oggi la vera ripresa degli allenamenti: incognita Pulisic per la nuova sfida alla Lazio
Il Milan di Massimiliano Allegri ripartirà oggi, nel concreto, con gli allenamenti a Milanello. C'è una sfida di Coppa Italia, ancora contro la Lazio, ma stavolta allo stadio 'Olimpico', da preparare. Vedremo come starà Christian Pulisic
Daniele Triolo Redattore 

Archiviato il successo, 1-0, di 'San Siro' in campionato contro la Lazio, firmato da Rafael Leão al 51', il Milan di Massimiliano Allegri ha svolto lavoro di scarica ieri nel centro sportivo di Milanello: i veri allenamenti riprenderanno, infatti, oggi pomeriggio.

Allenamenti Milan, c'è attesa per capire come sta Pulisic

—  

Il Diavolo tornerà in campo, infatti, nuovamente contro la Lazio: stavolta, però, il teatro sarà quello dello stadio 'Olimpico' di Roma e l'occasione saranno gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita è in programma giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, nella Capitale.

LEGGI ANCHE

Negli allenamenti odierni, si inizieranno a comprendere meglio le condizioni di Christian Pulisic. L'attaccante statunitense ha saltato la sfida di Serie A contro i biancocelesti di Maurizio Sarri per un affaticamento muscolare. C'è ottimismo sul suo recupero, nonostante in questi giorni si sia allenato a parte.

LEGGI ANCHE: Calciomercato: Milan, una pista 'esotica' per il rinforzo tanto invocato da Allegri >>>

Per ammissione dell'allenatore dei rossoneri Allegri, però, soltanto oggi si sarebbe capito se 'Capitan America' possa farcela o meno per Lazio-Milan. Sembrano, invece, fuori causa gli altri due infortunati del Milan, ovvero Zachary Athekame e Santiago Giménez.

Leggi anche
Gimenez ancora alle prese con l’infortunio: le novità per il derby Inter-Milan
Verso Milan-Roma, recupero importante per Allegri! Le ultime in vista del big match contro i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA