Allenamenti Milan, c'è attesa per capire come sta Pulisic

Il Diavolo tornerà in campo, infatti, nuovamente contro la Lazio: stavolta, però, il teatro sarà quello dello stadio 'Olimpico' di Roma e l'occasione saranno gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita è in programma giovedì 4 dicembre, alle ore 21:00, nella Capitale.