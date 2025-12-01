Negli allenamenti odierni, si inizieranno a comprendere meglio le condizioni di Christian Pulisic. L'attaccante statunitense ha saltato la sfida di Serie A contro i biancocelesti di Maurizio Sarri per un affaticamento muscolare. C'è ottimismo sul suo recupero, nonostante in questi giorni si sia allenato a parte.
Per ammissione dell'allenatore dei rossoneri Allegri, però, soltanto oggi si sarebbe capito se 'Capitan America' possa farcela o meno per Lazio-Milan. Sembrano, invece, fuori causa gli altri due infortunati del Milan, ovvero Zachary Athekame e Santiago Giménez.
