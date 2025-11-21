Secondo la rosea, Rabiot e Pulisic, a meno di sorprese, dovrebbero essere titolari contro l'Inter. Domani pomeriggio prevista una nuova seduta di allenamento. L'undici titolare del Milan per sfidare l'Inter potrebbe quindi essere questo.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot; Estupinan (Bartesaghi); Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.
