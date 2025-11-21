Pianeta Milan
INTER-MILAN

Gimenez ancora alle prese con l’infortunio: le novità per il derby Inter-Milan

L'attaccante Santiago Gimenez ancora alle prese con l'infortunio alla caviglia. Ecco le novità dall'allenamento prima del derby Inter-Milan da 'La Gazzetta dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Ultimi giorni di avvicinamento al derby molto importanti per il Milan. Massimiliano Allegri dovrebbe avere già in testa l'undici titolare del suo Diavolo con un possibile ballottaggio. Contro l'Inter spazio a uno tra Estupinan e Bartesaghi per la fascia sinistra. In attacco, invece, dovrebbe mancare un giocatore importante.

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Santiago Gimenez ha lavorato ancora a parte e non dovrebbe essere disponibile quindi per il derby per il problema alla caviglia che lo tormenta da tempo. L'ex Feyenoord continua a lavorare da solo per trovare la condizione migliore possibile in vista delle prossime partite.

Secondo la rosea, Rabiot e Pulisic, a meno di sorprese, dovrebbero essere titolari contro l'Inter. Domani pomeriggio prevista una nuova seduta di allenamento. L'undici titolare del Milan per sfidare l'Inter potrebbe quindi essere questo.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot; Estupinan (Bartesaghi); Pulisic, Leao. Allenatore: Massimiliano Allegri.

