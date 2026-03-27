Può succedere. Nello stesso tempo dico che il Milan, visto nel secondo tempo quando è passato al 4-3-3, è stato forse il miglior Milan della stagione. Però avrà grossi rimpianti, perché è vero che ha fatto punti contro le grandi, ma ha perso 17 punti contro le piccole: Parma, Pisa, Genoa, Sassuolo. Forse proprio con le medio-piccole denota qualche problematica di gioco, mentre nei big match, potendo giocare di rimessa, fa vedere le cose migliori. È una squadra che si difende bassa e poi prova due o tre soluzioni preparate.
Però il miglior Milan che ho visto è quello del secondo tempo di domenica scorsa con il 4-3-3: una squadra più logica, con tre centrocampisti. È anche la disposizione che valorizzerebbe di più Leao. I suoi numeri sono comunque buoni e importanti: pur essendo un giocatore che a volte si estranea dalla partita, ha soluzioni nel DNA che gli consentono di risolvere le partite, quindi è un giocatore importante."
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