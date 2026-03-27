Milan, parla Pistocchi

"Come ho detto un mese e mezzo fa, il Napoli le vince tutte. L'ho detto quando mancavano dieci partite, quindi sono convinto che il Napoli le vinca tutte. Ha ritrovato i suoi giocatori più importanti e questo è il momento in cui le capacità del tecnico di valorizzare la rosa e la sua mentalità vincente possono fare la differenza. L'Inter è ovviamente ancora in grande vantaggio: se hai sei punti sul Milan e sette sul Napoli vuol dire che dovresti perdere clamorosamente due partite sulle otto che mancano.