Nella giornata di oggi, venerdì 27 marzo, molti quotidiani sportivi e non hanno parlato ampiamente del Milan di Allegri. Non poteva essere diversamente visto il prossimo impegno in campionato: la gara contro il Napoli. Spazio, però, anche alla nazionale Italiana, reduce da una bellissima vittoria contro l'Irlanda del Nord. Tempo anche per il calciomercato, con diversi nomi che stuzzicano i rossoneri. Ecco, dunque, le migliori notizie pubblicate sulla pagina di 'Pianeta Milan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan tra presente e futuro: la nuova strategia dell’U23. Occhi su Silva e Castro?
ULTIME MILAN NEWS
Milan tra presente e futuro: la nuova strategia dell’U23. Occhi su Silva e Castro?
Le top news di oggi, venerdì 27 marzo, del Milan: tra Serie A, Under23 e calciomercato.... arriva Castro? Le ultime