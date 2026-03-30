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Ex Milan, Dhorasoo: “Sento il desiderio di fare l’allenatore. Ispirazione? Ancelotti”

Ex Milan, Dhoraso: 'Sento il desiderio di fare l'allenatore. Ancelotti...'
L'ex centrocampista Milan Vikash Dhorasoo, in un'intervista a L'Equipe, ha svelato di voler intraprendere la carriera da allenatore, con un'ispirazione a ben chiara a tinte rossonere
Redazione

Solo 20 presenze nella stagione 2004-05, ma un trofeo alzato al cielo con la maglia del Milan (Supercoppa Italiana). Parliamo di Vikash Dhorasoo, ex centrocampista del Diavolo che, in una lunga intervista con L'Equipe, ha annunciato di voler intraprendere la carriera da allenatore, ispirandosi a una leggenda del Milan. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni al quotidiano francese.

Ex Milan, le parole di Dhorasoo

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Sulla nuova avventura come allenatore: "Non era affatto una cosa prevista, ma il fatto di parlare regolarmente di calcio, di analizzare, di commentare, di dire la mia un po’ su tutto senza avere sempre tutte le informazioni a disposizione, mi ha spinto a pensare che forse sarebbe stato il caso di buttarmi, di mettermi un po’ in gioco. E poi, quattro anni e mezzo fa sono andato in India e lì mi hanno chiesto di allenare delle ragazze. Ho attinto un po’ ai miei ricordi, ho organizzato una piccola sessione e mi è piaciuto. Sono contento perché nasce da una passione, da un momento di entusiasmo. Ho sentito il desiderio di farlo quindici anni dopo la fine della mia carriera".

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E sull'ispirazione di un ex Milan: "Sono aperto a tutto. Parlo altre lingue, come l’italiano, ma sono francese e legato alla Francia. Ho giocato molto in Francia perché volevo vincere dei titoli in Francia. È lo stesso come allenatore. Vorrei ispirarmi agli allenatori che ho amato. Ho avuto la fortuna di avere Carlo Ancelotti nel grande Milan, ho visto come lavorava, quindi so esattamente cosa mi ha dato. Una cosa molto semplice: teneva in considerazione i giocatori. Per me deve essere importante non mentire mai ai miei giocatori. Devo farli progredire, ma anche offrire spettacolo".

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