Ex Milan, Dhoraso: 'Sento il desiderio di fare l'allenatore. Ancelotti...'

Scoppia il caso Kostic. Milan, che idea per l’attacco del prossimo anno. Novità su André e Bellanova
LEGGI ANCHE: Scoppia il caso Kostic. Milan, che idea per l'attacco del prossimo anno. Novità su André e Bellanova
E sull'ispirazione di un ex Milan: "Sono aperto a tutto. Parlo altre lingue, come l’italiano, ma sono francese e legato alla Francia. Ho giocato molto in Francia perché volevo vincere dei titoli in Francia. È lo stesso come allenatore. Vorrei ispirarmi agli allenatori che ho amato. Ho avuto la fortuna di avere Carlo Ancelotti nel grande Milan, ho visto come lavorava, quindi so esattamente cosa mi ha dato. Una cosa molto semplice: teneva in considerazione i giocatori. Per me deve essere importante non mentire mai ai miei giocatori. Devo farli progredire, ma anche offrire spettacolo".
© RIPRODUZIONE RISERVATA