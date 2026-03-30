Ex Milan, Dhoraso: 'Sento il desiderio di fare l'allenatore. Ancelotti...'

Ex Milan, le parole di Dhorasoo

Sulla nuova avventura come allenatore: "Non era affatto una cosa prevista, ma il fatto di parlare regolarmente di calcio, di analizzare, di commentare, di dire la mia un po’ su tutto senza avere sempre tutte le informazioni a disposizione, mi ha spinto a pensare che forse sarebbe stato il caso di buttarmi, di mettermi un po’ in gioco. E poi, quattro anni e mezzo fa sono andato in India e lì mi hanno chiesto di allenare delle ragazze. Ho attinto un po’ ai miei ricordi, ho organizzato una piccola sessione e mi è piaciuto. Sono contento perché nasce da una passione, da un momento di entusiasmo. Ho sentito il desiderio di farlo quindici anni dopo la fine della mia carriera".