Brignone: 'San Siro che urla il mio cognome? Fuori dal normale'

Quella sera, furono queste le parole pronunciate davanti a tutto lo stadio: "Venire qua in questo stadio è qualcosa di speciale. Il tifo è sempre incredibile, ancora di più al derby. Siamo orgogliosi di essere qua a tifare il Milan. Mi sono un po' tremate le gambe quando sono entrata in campo, anche perché nelle nostre gare non sentiamo tutto questo rumore".