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INTERVISTE

Brignone: “Quando tutto San Siro ha urlato il mio cognome è stata una roba fuori dal normale”

Brignone: 'San Siro che urla il mio cognome? Fuori dal normale'
Federica Brignone, sciatrice e tifosa del Milan, ha raccontato a 'Che Tempo Che Fa' le emozioni provate quando San Siro urlò il suo cognome
Redazione

"San Siro? Mi sarebbe piaciuto esserci per la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi ma ero a Cortina, poi quando sono andata per il derby Milan-Inter e tutto lo stadio ha urlato il mio cognome è stata una roba fuori dal normale". Queste le parole di Federica Brignone nell'intervista concessa durante il talk show serale condotto da Fabio Fazio 'Che Tempo Che Fa'.

La sciatrice italiana, protagonista assoluta durante gli ultimi Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026 con due medaglie d'oro, è tornata a parlare del Milan e della passione che ha per il Diavolo. In particolare, Federica Brignone ha voluto raccontare le emozioni provate quando è scesa nel campo di 'San Siro' nel pre partita di Milan-Inter.

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Quella sera, furono queste le parole pronunciate davanti a tutto lo stadio: "Venire qua in questo stadio è qualcosa di speciale. Il tifo è sempre incredibile, ancora di più al derby. Siamo orgogliosi di essere qua a tifare il Milan. Mi sono un po' tremate le gambe quando sono entrata in campo, anche perché nelle nostre gare non sentiamo tutto questo rumore".

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