Ibrahim Hassan (dt Egitto): 'Alcuni club di Serie A sono interessati a Salah'

Italiano, cresciuto nel settore giovanile e utile per le liste UEFA: ecco perché il Milan pensa a Bellanova
"Preferirei che Salah rimanesse in Europa. Ho sentito parlare di offerte da parte del Paris Saint-Germain, del Bayern Monaco e di alcuni club di Serie A. In MLS sarebbe troppo lontano dai riflettori".
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"Non vi ricorderete di Salah meno di quanto io mi ricordi di Messi adesso. Non provo nemmeno a guardarlo. Se non dovesse ricevere offerte dall'Europa, un trasferimento nel campionato saudita sarebbe una buona opzione, soprattutto con grandi nomi come Cristiano Ronaldo".
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