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INTERVISTE

Il dt dell’Egitto sul futuro di Salah: “Ho sentito parlare di offerte da parte di alcuni club di Serie A”

Ibrahim Hassan (dt Egitto): 'Alcuni club di Serie A sono interessati a Salah'
Il direttore tecnico dell'Egitto Ibrahim Hassan così sul futuro di Mohamed Salah: la sua intervista ai microfoni di 'On Sports'
Redazione PM

Tra i grandi nomi che si libereranno a parametro zero al termine della stagione c'è anche quello di Mohamed Salah. L'esterno del Liverpool, nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2027, lascerà Anfield Road al termine della stagione e potrà accordarsi con un nuovo club senza costi di cartellino. Un "gentleman agreement" tra la società e l'egiziano.

Le parole del dt dell'Egitto sul futuro di Salah

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In merito al futuro di Salah, si è espresso anche Ibrahim Hassan, direttore tecnico dell'Egitto e fratello del CT Hossam Hassan. Di seguito, le sue parole rilasciate ai microfoni di 'On Sports'

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"Preferirei che Salah rimanesse in Europa. Ho sentito parlare di offerte da parte del Paris Saint-Germain, del Bayern Monaco e di alcuni club di Serie A. In MLS sarebbe troppo lontano dai riflettori".

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"Non vi ricorderete di Salah meno di quanto io mi ricordi di Messi adesso. Non provo nemmeno a guardarlo. Se non dovesse ricevere offerte dall'Europa, un trasferimento nel campionato saudita sarebbe una buona opzione, soprattutto con grandi nomi come Cristiano Ronaldo".

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