Ibrahim Hassan (dt Egitto): 'Alcuni club di Serie A sono interessati a Salah'

Tra i grandi nomi che si libereranno a parametro zero al termine della stagione c'è anche quello di Mohamed Salah. L'esterno del Liverpool, nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2027, lascerà Anfield Road al termine della stagione e potrà accordarsi con un nuovo club senza costi di cartellino. Un "gentleman agreement" tra la società e l'egiziano.