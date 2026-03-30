Ci sarà un problema ambientale? "C'è da tutte le parti, ovunque tu vada il tifo è caldo. Si giocano tutto loro come noi, a Bergamo abbiamo avuto un valore aggiunto dal pubblico. Ora dovremo sopportare le difficoltà".
Cosa le è piaciuto della gara con l'Irlanda del Nord? "Mi ha convinto la personalità messa in campo dai giocatori chiave, hanno dato dimostrazione di essere consapevoli del peso specifico che avevano e dell'importanza della gara. Speriamo riescano a rimettere in campo la stessa attitudine".
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Che tasti deve toccare Gattuso? "Credo abbia già toccato ì punti giusti. Mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa in cui ha costruito valori che sono stati l'ABC delle vittorie ottenute nella nostra carriera. Penso che la Nazionale è vero, non ha più giocatori come Baggio o Del Piero, ma ha calciatori forti per giocare questa partita".
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