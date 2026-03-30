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INTERVISTE

Brocchi: “L’esultanza di Dimarco? Si poteva pure evitare. Gattuso? Credo che abbia…”

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Cristian Brocchi, ex calciatore rossonero, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset in merito alla Nazionale Italiana: le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Cristian Brocchi, ex calciatore rossonero, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset in merito alla Nazionale Italiana di Calcio. L'ex rossonero ha voluto commentare in primis l'esultanza di Federico Dimarco e altri giocatori azzurri dopo la vittoria della Bosnia ai danni del Galles, per poi spostarsi a parlare di Gattuso. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Brocchi sulla Nazionale

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"L'esultanza di Dimarco? Si poteva evitare di farla vedere. In questo momento siamo tutti italiani e bisognerebbe evitare qualsiasi cosa possa generare polemiche. giocatori hanno già tantissimo peso sulle spalle e bisogna essere in grado di essere positivi e aiutarli. Tutti vogliamo andare a questo Mondiale. Sarebbe bello cercare di evitare qualsiasi cosa possa danneggiare il percorso dei nostri ragazzi. Non l'ho trovato irrispettoso, ci sta preferire una squadra a un'altra, per mille motivi. Non c è nulla di male"

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Ci sarà un problema ambientale? "C'è da tutte le parti, ovunque tu vada il tifo è caldo. Si giocano tutto loro come noi, a Bergamo abbiamo avuto un valore aggiunto dal pubblico. Ora dovremo sopportare le difficoltà".

Cosa le è piaciuto della gara con l'Irlanda del Nord? "Mi ha convinto la personalità messa in campo dai giocatori chiave, hanno dato dimostrazione di essere consapevoli del peso specifico che avevano e dell'importanza della gara. Speriamo riescano a rimettere in campo la stessa attitudine".

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Che tasti deve toccare Gattuso? "Credo abbia già toccato ì punti giusti. Mi è piaciuta tantissimo la conferenza stampa in cui ha costruito valori che sono stati l'ABC delle vittorie ottenute nella nostra carriera. Penso che la Nazionale è vero, non ha più giocatori come Baggio o Del Piero, ma ha calciatori forti per giocare questa partita".

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