Cristian Brocchi , ex calciatore rossonero, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset in merito alla Nazionale Italiana di Calcio. L'ex rossonero ha voluto commentare in primis l'esultanza di Federico Dimarco e altri giocatori azzurri dopo la vittoria della Bosnia ai danni del Galles , per poi spostarsi a parlare di Gattuso. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, Brocchi sulla Nazionale

"L'esultanza di Dimarco? Si poteva evitare di farla vedere. In questo momento siamo tutti italiani e bisognerebbe evitare qualsiasi cosa possa generare polemiche. giocatori hanno già tantissimo peso sulle spalle e bisogna essere in grado di essere positivi e aiutarli. Tutti vogliamo andare a questo Mondiale. Sarebbe bello cercare di evitare qualsiasi cosa possa danneggiare il percorso dei nostri ragazzi. Non l'ho trovato irrispettoso, ci sta preferire una squadra a un'altra, per mille motivi. Non c è nulla di male"