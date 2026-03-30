Enzo Bucchioni , giornalista sportivo, nel suo solito appuntamento con l'editoriale su TMW, ha voluto spendere alcune parole sull' Italia di Gennaro Gattuso. La Nazionale Italiana, domani sera sarà impegnata nella finale playoff per accedere ai Mondiali contro la Bosnia-Erzegovina. Ecco, di seguito, le parole di Bucchioni in merito:

Nazionale, le parole di Bucchioni alla vigilia della finale playoff: "Siamo alla vigilia di Bosnia-Italia, una finale già complicata, condita dalle solite polemiche e dal meteo. L’Italia del pallone ha il fiato sospeso: mondiale o non mondiale? Fidiamoci di Gattuso e di questo gruppo, cerchiamo energia per tutto il nostro calcio. In attesa delle ultime scelte di Gattuso (Retegui? Pio?), non ci resta che pensare positivo".