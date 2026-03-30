Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, senti Lichtsteiner: “Allegri? Sa creare un’ottima intesa in squadra, è molto pragmatico”

INTERVISTE

Milan, senti Lichtsteiner: “Allegri? Sa creare un’ottima intesa in squadra, è molto pragmatico”

Milan, senti Lichtsteiner: “Allegri? Sa creare un’ottima intesa in squadra, è molto pragmatico” - immagine 1
Stephan Lichtsteiner, ex calciatore svizzero di Lazio e Juventus, ha voluto parlare di Massimiliano Allegri, attuale allenatore del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Stephan Lichtsteiner, ex calciatore svizzero di Lazio e Juventus ed attuale allenatore del Basilea, è stato intervistato dai microfoni del Corriere dello Sport, oggi in edicola. L'ex biancocelesti ha voluto toccare diversi tempi: sul calcio in generale, per poi spostarsi sulle figure di Antonio Conte e Massimiliano Allegri, suoi ex allenatori (ora al Napoli e al Milan): Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Lichtsteiner

—  

Il calcio secondo Lichtsteiner.  

«Vincere ed entusiasmare i tifosi. La squadra deve divertirsi e dare tutto: deve essere molto attiva, dominante in entrambe le fasi e girare ad alta intensità. Bisogna avere una visione chiara e principi chiari. Certo, questa è davvero un’enorme sfida, soprattutto nel contesto in cui sono subentrato: nessuna preparazione e pochissimi allenamenti. Da zero direttamente a cento».

LEGGI ANCHE

In questo ricorda tanto Antonio Conte, suo maestro alla Juve e ora al Napoli.  

«Con lui sono cresciuto enormemente. Sono diventato un giocatore in grado di competere ai vertici internazionali per diverse stagioni e sotto ogni punto di vista. È di altissimo livello sotto il profilo tecnico-tattico e ottiene il massimo dai suoi giocatori dal punto di vista fisico. Riesce a spremere il massimo assoluto da un calciatore e da una squadra in breve tempo. Incarna la voglia di vincere e la mentalità vincente, giorno dopo giorno». Ancora alla Juve ha lavorato e vinto anche con Allegri, tecnico del Milan, altro maestro.

«Eccellente nel team building. Sa creare un’ottima intesa in squadra e gestire molto bene i giocatori di punta nel corso di una stagione. È molto pragmatico e adatta fortemente il suo stile di gioco alla squadra che allena».

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo a sorpresa: nel mirino il baby talento dell'Anderlecht

Si ispira di più a Conte o Allegri?

«I loro punti di forza sono fonte di ispirazione per me. Sono entrambi dei vincitori, dei campioni. Ed entrambi sono stati fondamentali per la mia carriera da calciatore. Lavorerò sodo per avere una parabola da allenatore altrettanto di successo, anche se è molto difficile. Ma ero ambizioso e lo sono ancora».

Leggi anche
Toni e Viviano stanchi del 3-5-2: “Basta con questo modulo! È una formazione morta”
Milan, senti Ancelotti: “Modric? Nel mio ultimo anno non ha saltato mai un allenamento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA