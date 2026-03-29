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Milan, senti Ancelotti: “Modric? Nel mio ultimo anno non ha saltato mai un allenamento”

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Intervistato dai microfoni del Corriere del Ticino, Carlo Ancelotti ha voluto parlare di Luka Modric, centrocampista del Milan...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato dai microfoni del Corriere del Ticino, Carlo Ancelotti, ex calciatore ed allenatore del Milan, attuale Commissario Tecnico del Brasile, ha voluto spendere lacune parole su Luka Modric, centrocampista del Milan ed ex calciatore allenato da Ancelotti ai tempi del Real Madrid. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Ancelotti

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"Modric è un caso a parte, perché con me nell’ultimo anno, quando ne aveva 39, non ha saltato un allenamento. Lui c’è con il fisico oltre che con la testa, il problema quindi è più generale e riguarda il ritmo di tutte le squadre".

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Sul calcio italiano e sui risultati deludenti delle squadre della Serie A in Europa, Ancelotti ha spiegato: "La penso come Capello, che ha sottolineato la differenza di ritmo tra il campionato italiano e gli altri. Quando si alza il livello in Champions, purtroppo si nota la differenza perché non è un caso che il Napoli campione d’Italia, l’Inter finalista l’anno scorso e la Juventus non abbiano superato la prima fase, mentre l’Atalanta che lo ha fatto ha incassato dieci gol dal Bayern tra andata e ritorno".

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