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INTERVISTE

Bueno (CEO Eurolega): “Non vedo Milano fuori dall’Eurolega. Difficile pensare che…”

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Gazzetta.it ha voluto intervistare Chus Bueno, CEO del campionato di Basket di Eurolega: le parole sull'NBA Europe
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Gazzetta.it ha voluto intervistare Chus Bueno, CEO del campionato di Basket di Eurolega. Tra i vari temi discussi, Bueno ha voluto parlare anche dell'NBA Europe, tema molto legato al Milan e a Gerry Cardinale, patron dei rossoneri. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Milan, le parole di Bueno

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«Unione tra noi e NBA Europe? Noi portiamo gli asset. Abbiamo le squadre, le città e la competizione. E loro possono portare la loro competenza nel gestire leghe. Portano capitale. E hanno un logo molto riconosciuto che è importante per portare partner come TV, sponsorizzazioni. Non dobbiamo averne paura o sentirci minacciati, la questione è solo come massimizzare questa opportunità. Anche l’Eurolega ha tanti asset: ripeto, ha le migliori squadre, le migliori città e una lega esistente. Quindi entrambi abbiamo risorse da portare sul tavolo, dobbiamo vedere come massimizzarle».

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«Futuro del basket senza l’Olimpia? La risposta semplice è no. Non vedo Milano fuori dall’Eurolega. E’ una grande squadra, un’enorme tradizione, uno dei club che ci sono stati dall’inizio. Sono venuto a Milano per la celebrazione dei 90 anni di storia. Quindi no, non è uno scenario che vedo. Ma non vedo neanche la possibilità che qualche altro brand gestisca una squadra di basket di riferimento di Milano che non sia l’Olimpia. Se c’è un soggetto interessato a investire a Milano, non vedo nessuno scenario in cui non lo faccia in questa squadra, attorno a cui ruotano tutti i tifosi e tutta la città del basket. È molto difficile per me pensare che ci sia una nuova franchigia qui che fa basket che non sia l’Olimpia Milano».

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