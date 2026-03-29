«Futuro del basket senza l’Olimpia? La risposta semplice è no. Non vedo Milano fuori dall’Eurolega. E’ una grande squadra, un’enorme tradizione, uno dei club che ci sono stati dall’inizio. Sono venuto a Milano per la celebrazione dei 90 anni di storia. Quindi no, non è uno scenario che vedo. Ma non vedo neanche la possibilità che qualche altro brand gestisca una squadra di basket di riferimento di Milano che non sia l’Olimpia. Se c’è un soggetto interessato a investire a Milano, non vedo nessuno scenario in cui non lo faccia in questa squadra, attorno a cui ruotano tutti i tifosi e tutta la città del basket. È molto difficile per me pensare che ci sia una nuova franchigia qui che fa basket che non sia l’Olimpia Milano».
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