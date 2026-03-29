Milan, le parole di Bueno

«Unione tra noi e NBA Europe? Noi portiamo gli asset. Abbiamo le squadre, le città e la competizione. E loro possono portare la loro competenza nel gestire leghe. Portano capitale. E hanno un logo molto riconosciuto che è importante per portare partner come TV, sponsorizzazioni. Non dobbiamo averne paura o sentirci minacciati, la questione è solo come massimizzare questa opportunità. Anche l’Eurolega ha tanti asset: ripeto, ha le migliori squadre, le migliori città e una lega esistente. Quindi entrambi abbiamo risorse da portare sul tavolo, dobbiamo vedere come massimizzarle».