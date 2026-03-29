Attualmente il Como di Cesc Fabregas si trova in solitaria al quarto posto: riuscirà a centrare la qualificazione in Champions League? Mancano ormai solamente 8 giornate al termine del campionato.
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INTERVISTE
Protagonista di una lunghissima intervista rilasciata ai microfoni di SportWeek, l'ex calciatore del Milan Gianluca Zambrotta ha voluto parlare, indirettamente, un po' di Milan. L'ex rossonero ha voluto soffermarsi sulla grandissima stagione del Como, esaltando il giovane Nico Paz.
Milan, le parole di Zambrotta su Nico Paz: sarebbe lo stesso al Milan o all'Inter? Il suo pensiero in merito: «La squadra ha un’età media poco superiore ai 22 anni, i giovani sono messi nelle condizioni di giocare senza pressioni. Se è un modello replicabile nei grandi club? Sicuramente, giocare, ed essere eventualmente fischiati, a San Siro, non è come farlo al Sinigaglia. Ma i giovani del Como hanno tutti personalità. Paz sarebbe Paz anche all’Inter o al Milan»
Attualmente il Como di Cesc Fabregas si trova in solitaria al quarto posto: riuscirà a centrare la qualificazione in Champions League? Mancano ormai solamente 8 giornate al termine del campionato.
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