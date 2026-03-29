Milan, Zambrotta su Nico Paz

Milan, le parole di Zambrotta su Nico Paz: sarebbe lo stesso al Milan o all'Inter? Il suo pensiero in merito: «La squadra ha un’età media poco superiore ai 22 anni, i giovani sono messi nelle condizioni di giocare senza pressioni. Se è un modello replicabile nei grandi club? Sicuramente, giocare, ed essere eventualmente fischiati, a San Siro, non è come farlo al Sinigaglia. Ma i giovani del Como hanno tutti personalità. Paz sarebbe Paz anche all’Inter o al Milan»