Neanche la MLS potrebbe essere la destinazione ideale per l'egiziano: "Credo che la tua carriera finisca quando vai in questi campionati. Penso continui a ritenersi uno dei migliori giocatori al mondo e che l'addio al Liverpool non rappresenti la fine della sua carriera ai massimi livelli, Secondo me pensa di poter fare altri 3-4 anni al top, magari in un campionato meno intenso fisicamente"
Il Milan potrebbe approfittare di questa situazione? Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno degli sviluppi concreti.
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