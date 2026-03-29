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Carragher: “Salah? Credo sia la decisione giusta lasciare il Liverpool”

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Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla decisione di Momo Salah...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni sulla decisione di Momo Salah di lasciare il club inglese a fine stagione. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate a The Overlap:

Milan, Carragher su Salah

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"Credo sia la decisione giusta, ma non lo vedo fare come Cristiano Ronaldo che è andato a giocare in Arabia Saudita. Piuttosto lo vedrei bene in Italia, in uno dei grandi club. In partite dal ritmo più lento potrebbe giocare in una squadra come l'Inter, forse".

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Neanche la MLS potrebbe essere la destinazione ideale per l'egiziano: "Credo che la tua carriera finisca quando vai in questi campionati. Penso continui a ritenersi uno dei migliori giocatori al mondo e che l'addio al Liverpool non rappresenti la fine della sua carriera ai massimi livelli, Secondo me pensa di poter fare altri 3-4 anni al top, magari in un campionato meno intenso fisicamente"

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Il Milan potrebbe approfittare di questa situazione? Vedremo nelle prossime settimane se ci saranno degli sviluppi concreti.

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