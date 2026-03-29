Il giornalista italiano Andrea Longoni, sul suo canale YouTube, ha voluto intervistare il figlio di Adriano Galliani (ex dirigente del Milan), Gianluca Galliani. Il figlio del Condor ha voluto spendere alcune parole sul vecchio Milan: qual era la motivazione delle tante vittorie? Ecco, di' seguito, la sua risposta:
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PIANETAMILAN news milan interviste Galliani: “Il Milan ha vinto tanto perchè eravamo una grande famiglia”
INTERVISTE
Galliani: “Il Milan ha vinto tanto perchè eravamo una grande famiglia”
Gianluca Galliani, figlio dell'ex dirigente del Milan Adriano, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni sul vecchio Milan...
Milan, parla Galliani—
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“A Perugia esultanza scatenata perché non eravamo favoriti per vincere quel campionato, comunque esultavamo sempre così perché eravamo milanisti dentro. Erano esultanze più da curva che da tribuna autorità (ride ndr). Il Milan negli anni ha vinto tanto anche quando non era il favorito perché eravamo una grande famiglia come nel 2003. Dopo il 2005 tutti si sarebbero sgretolati invece noi abbiamo detto ‘Ce l’andiamo a riprendere’. La squadra aveva questa unione che ha fatto veramente la differenza che veniva poi dai sentimenti e da ciò che veniva dato dal presidente Berlusconi e da mio padre”.
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