Milan, senti Galliani su Leao

“Io i giocatori bravi li terrei sempre, ovviamente se prendi un centravanti bravo e vai avanti col 3-5-2 o Pulisic o Leao vanno in panchina. Li sono valutazioni che devono fare i dirigenti. Anche Gimenez non è secondo me una vera e propria punta, non riesce a reggerti l’attacco da solo, quindi tu hai una serie di attaccanti, anche Nkunku che ho sempre ammirato tanto, non ha espresso il potenziale enorme che ha.