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INTERVISTE

Galliani: “Leao? Io i giocatori bravi li terrei sempre. Allegri dovrà…”

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Gianluca Galliani, figlio dell'ex dirigente del Milan Adriano, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni su Rafael Leao, numero 10 rossonero
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il giornalista italiano Andrea Longoni, sul suo canale YouTube, ha voluto ospitare il figlio di Adriano Galliani (storico ex dirigente del Milan), Gianluca Galliani. Il figlio dell'ex dirigente rossonero ha voluto spendere alcune parole su Rafael Leao, finito sotto ai riflettori nell'ultimo periodo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Galliani su Leao

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Io i giocatori bravi li terrei sempre, ovviamente se prendi un centravanti bravo e vai avanti col 3-5-2 o Pulisic o Leao vanno in panchina. Li sono valutazioni che devono fare i dirigenti. Anche Gimenez non è secondo me una vera e propria punta, non riesce a reggerti l’attacco da solo, quindi tu hai una serie di attaccanti, anche Nkunku che ho sempre ammirato tanto, non ha espresso il potenziale enorme che ha.

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È chiaro che hai un attacco che in quelle figure li è coperto fin troppo, penso che sia difficile per Max, quindi dovrà valutare lui magari se togliere un centrocampista e giocare col 3-4-3 o 3-4-2-1. Queste sono cose di Allegri e quando hai un allenatore bravo lasci fare le cose a lui. Sul centravanti credo che nel calcio italiano non si scelga ma bisogna sfruttare le occasioni di mercato”.

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