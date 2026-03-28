Milan, la crescita di Nkunku: cinque gol nelle ultime sei partite. Una particolarità da non sottovalutare
È chiaro che hai un attacco che in quelle figure li è coperto fin troppo, penso che sia difficile per Max, quindi dovrà valutare lui magari se togliere un centrocampista e giocare col 3-4-3 o 3-4-2-1. Queste sono cose di Allegri e quando hai un allenatore bravo lasci fare le cose a lui. Sul centravanti credo che nel calcio italiano non si scelga ma bisogna sfruttare le occasioni di mercato”.
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