Pjanic sulla lotta Scudetto: 'Per me è una competizione aperta, l'Inter...'

Sulla corsa Champions delle sue ex squadre : "Roma e Juventus in Champions? Non è semplice, perché c'è anche il Como che sta andando forte. Di sicuro sarebbe fondamentale per entrambe risalire al quarto posto. Nel calcio moderno la Champions migliora tutto".

Infine, sull'Italia di Gattuso in vista del playoff con la Bosnia: "Secondo me siete ancora una delle squadre più forti in circolazione. E Rino ha lavorato molto bene. La sfortuna è stata incrociare nel girone la Norvegia, che ha fatto un percorso straordinario. Noi ci auguriamo che martedì sentiate la pressione di un eventuale fallimento: per voi non è accettabile stare lontano dal Mondiale per tre volte di fila".