Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Pjanic sicuro: “Lotta Scudetto ancora aperta, anche se l’Inter può gestire il vantaggio guadagnato …”

INTERVISTE

Pjanic sicuro: “Lotta Scudetto ancora aperta, anche se l’Inter può gestire il vantaggio guadagnato …”

Pjanic sulla lotta Scudetto: 'Per me è una competizione aperta, l'Inter...'
Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex centrocampista Miralem Pjanic ha parlato di lotta Scudetto, Champions League e Bosnia-Italia
Redazione

L'ex centrocampista di Juventus e Roma Miralem Pjanic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' uscita questa mattina in edicola. Tra i temi, non poteva mancare un pensiero su Bosnia-Italia (finale playoff per andare ai Mondiali) e sulla Serie A tra lotta Scudetto aperta e la corsa per andare in Champions League. Ecco, di seguito, le sue parole.

Le parole di Pjanic

—  

Sullo Scudetto: "Se lo Scudetto è dell'Inter? Vedo una competizione ancora aperta, anche se l'Inter ha guadagnato un bel vantaggio e può amministrarlo in questo finale di stagione".

LEGGI ANCHE

Sulla corsa Champions delle sue ex squadre: "Roma e Juventus in Champions? Non è semplice, perché c'è anche il Como che sta andando forte. Di sicuro sarebbe fondamentale per entrambe risalire al quarto posto. Nel calcio moderno la Champions migliora tutto".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, chiuso Kostic: visite mediche in programma nei prossimi giorni

Infine, sull'Italia di Gattuso in vista del playoff con la Bosnia: "Secondo me siete ancora una delle squadre più forti in circolazione. E Rino ha lavorato molto bene. La sfortuna è stata incrociare nel girone la Norvegia, che ha fatto un percorso straordinario. Noi ci auguriamo che martedì sentiate la pressione di un eventuale fallimento: per voi non è accettabile stare lontano dal Mondiale per tre volte di fila".

Leggi anche
Akanji: “Non abbiamo paura di nessuno, siamo primi con sei punti di vantaggio”
De Ketelaere sul suo passato: “Non rimpiango il passaggio dal Club Brugge al Milan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA