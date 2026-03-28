Intervistato dai microfoni di SportMediaset dopo l’amichevole persa contro la Germania, il difensore dell ’Inter, Manuel Akanji , ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni anche sulla lotta scudetto contro Milan e Napoli . Attualmente, infatti, in classifica l'Inter è prima a 6 punti dal Milan , posizionato al secondo posto, e a 7 dal Napoli terzo. Ecco, di seguito, tutte le dichiarazioni di Akanji in merito:

Milan, Akanji sullo scudetto

Le parole di Manuel Akanji sulla lotta scudetto on Milan e Napoli: «Siamo concentrati su noi stessi, non pensiamo agli altri e non abbiamo paura di nessuno. Dobbiamo vincere le nostre partite e, se succederà, saremo campioni. Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. In campionato siamo primi con sei punti di vantaggio e vogliamo restare in testa sino a fine stagione. E in coppa speriamo di andare in finale battendo il Como per poi alzare il trofeo».