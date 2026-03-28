Intervistato dai microfoni di SportMediaset dopo l’amichevole persa contro la Germania, il difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni anche sulla lotta scudetto contro Milan e Napoli. Attualmente, infatti, in classifica l'Inter è prima a 6 punti dal Milan, posizionato al secondo posto, e a 7 dal Napoli terzo. Ecco, di seguito, tutte le dichiarazioni di Akanji in merito:
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PIANETAMILAN news milan interviste Akanji: “Non abbiamo paura di nessuno, siamo primi con sei punti di vantaggio”
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Akanji: “Non abbiamo paura di nessuno, siamo primi con sei punti di vantaggio”
Intervistato da SportMediaset il difensore dell’Inter, Manuel Akanji, ha voluto spendere alcune parole sulla lotta scudetto contro il Milan
Milan, Akanji sullo scudetto—
Le parole di Manuel Akanji sulla lotta scudetto on Milan e Napoli: «Siamo concentrati su noi stessi, non pensiamo agli altri e non abbiamo paura di nessuno. Dobbiamo vincere le nostre partite e, se succederà, saremo campioni. Vogliamo vincere scudetto e Coppa Italia. In campionato siamo primi con sei punti di vantaggio e vogliamo restare in testa sino a fine stagione. E in coppa speriamo di andare in finale battendo il Como per poi alzare il trofeo».
Mancano, ormai, solamente 8 giornate alla fine della stagione: chi avrà la meglio?
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