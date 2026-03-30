Intervistato da SportMediaset, il vicepresidente ed ex calciatore dell'Inter Javier Zanetti ha voluto parlare della Lotta scudetto col Milan
Intervistato dai microfoni di SportMediaset, il vicepresidente ed ex calciatore dell'Inter Javier Zanetti, ha voluto discutere di alcuni temi molto importanti. In particolare, l'ex capitano nerazzurro ha voluto parlare della Lotta scudetto in Serie A, più agguerrita che mai, con Milan e Napoli che si sono avvicinate. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:
Milan, le parole di Zanetti
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«Le altre pretendi si sono avvicinate? Credo sia normale, perché nelle ultime 18 partite ne abbiamo vinte 14 e pareggiate tre, perdendone una. Una cosa che può capitare. Ora aspettiamo il rientro dei Nazionali per riprendere il nostro cammino. Inter-Roma decisiva? Sarà una grande partita, come sempre. Credo che la storia insegni come sia una sfida sempre ricca di gol, speriamo vada bene per noi».