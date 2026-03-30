Intervistato dai microfoni di SportMediaset, il vicepresidente ed ex calciatore dell'Inter Javier Zanetti , ha voluto discutere di alcuni temi molto importanti. In particolare, l'ex capitano nerazzurro ha voluto parlare della Lotta scudetto in Serie A, più agguerrita che mai, con Milan e Napoli che si sono avvicinate. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Milan, le parole di Zanetti

«Le altre pretendi si sono avvicinate? Credo sia normale, perché nelle ultime 18 partite ne abbiamo vinte 14 e pareggiate tre, perdendone una. Una cosa che può capitare. Ora aspettiamo il rientro dei Nazionali per riprendere il nostro cammino. Inter-Roma decisiva? Sarà una grande partita, come sempre. Credo che la storia insegni come sia una sfida sempre ricca di gol, speriamo vada bene per noi».