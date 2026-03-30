Matteo Politano , calciatore del Napoli e della Nazionale Italiana di calcio, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Vivo Azzurro TV. L'attaccante ha voluto parlare, ovviamente, della possibile qualificazione ai mondiali: i ragazzi di Gattuso stanno, infatti, aspettando la finale playoff in programma martedì a Zenica contro la Bosnia Erzegovina. Ecco, di seguito, le sue parole:

Nazionale, parla Politano

Le parole di Politano: "Da un paio di mesi il nostro unico pensiero è andare al Mondiale, ce lo meritiamo però dobbiamo dimostrarlo in campo. Sappiamo tutti quello che ci giochiamo. Per me e per qualcun altro non più giovane sarà probabilmente l'ultima occasione, faremo di tutto per sfruttarla. Sarà importante partire forte. Venerdì scorso con l'Irlanda del Nord stavamo vedendo qualche mostro, poi però dopo il primo gol ci siamo sbloccati".